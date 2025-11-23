Data Center ancora polemica | Cesate insieme richiede tutti gli atti

Ilnotiziario.net | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. L’ipotesi di realizzare un data center nel quadrante nord di Cesate torna a dividere la politica locale e a tenere banco nel dibattito cittadino. Quella che per l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Roberto Vumbaca, è un’occasione di sviluppo e un introito economico importante, per l’opposizione . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

data center ancora polemica cesate insieme richiede tutti gli atti

© Ilnotiziario.net - Data Center, ancora polemica: “Cesate insieme” richiede tutti gli atti

Approfondisci con queste news

data center polemica cesateData Center, ancora polemica: “Cesate insieme” richiede tutti gli atti - L’ipotesi di realizzare un data center nel quadrante nord di Cesate torna a ... Da ilnotiziario.net

Cerca Video su questo argomento: Data Center Polemica Cesate