Dal Referendum del ' 46 alle Regionali 2025 | il centenario Fedele Del Sonno l' elettore più longevo di Orsara

Foggiatoday.it | 23 nov 2025

Ha compiuto 100 anni lo scorso 14 gennaio Fedele Del Sonno, l’avente diritto al voto maschio più longevo di Orsara di Puglia.Stamattina anche lui si è recato alle urne per votare per il rinnovo del Consiglio regionale della Puglia e per eleggere il presidente della Regione Puglia.Come riporta. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Dal Referendum del '46 alle Regionali 2025: il centenario Fedele Del Sonno, l'elettore più longevo di Orsara

