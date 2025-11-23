Dal Referendum del ' 46 alle Regionali 2025 | il centenario Fedele Del Sonno l' elettore più longevo di Orsara
Ha compiuto 100 anni lo scorso 14 gennaio Fedele Del Sonno, l’avente diritto al voto maschio più longevo di Orsara di Puglia.Stamattina anche lui si è recato alle urne per votare per il rinnovo del Consiglio regionale della Puglia e per eleggere il presidente della Regione Puglia.Come riporta. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
