Da modella a suora | la storia della brasiliana Kamila
Occhi azzurri, sorriso sincero e quel velo sui capelli che non ti aspetti. Kamila Rodrigues Cardoso - oggi più semplicemente sorella Eva - sta conquistando il Brasile. Da promessa della moda sudamericana a giovane consacrata, il suo cambio radicale di vita ha sorpreso migliaia di persone e ne sta ispirando altrettante. Solo 21 anni e un futuro luminoso davanti, Kamila sembrava destinata a una carriera sulle passerelle. Ma dietro le immagini patinate, racconta di aver sempre avvertito un’inquietudine silenziosa, un vuoto che nessun set riusciva davvero a colmare. E così si è unita, a 18 anni, alla Congregazione di Sancta Dei Genitrix, a Brasilia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
