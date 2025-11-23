Da Dubai porto i brand americani e giapponesi in Medio Oriente
LA STORIA. Da Paradise Island agli Emirati Arabi, Mattia Sala, general manager di Soho Group, start up internazionale. «Radici salde nella famiglia, la nostra casa è il mondo». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
«Da Dubai porto i brand americani e giapponesi in Medio Oriente» - Da Paradise Island agli Emirati Arabi, Mattia Sala, general manager di Soho Group, start up internazionale. Riporta ecodibergamo.it
Dubai, forte esplosione su una nave ancorata al largo del porto di Jabal Ali - Una forte esplosione è stata avvertita a Dubai, in una nave ancorata al largo del porto di Jabal Ali. Si legge su ilmessaggero.it
Dubai, esplosione al porto/ Video, palla di fuoco nel cielo: deflagra un container - Esplosione avvenuta nelle scorse ore in quel di Dubai, un container è esploso nel cielo con una palla di fuoco vista da diversi chilometri Una forte esplosione si è verificata nella serata di ieri in ... Come scrive ilsussidiario.net