DIY with Malice ombre shoegaze nel singolo Cult
In un panorama italiano sempre più sensibile alle ombre e alle emozioni profonde, il singolo Cult dei D.I.Y. with Malice emerge come un piccolo concentrato di buio e fascino, presentato da White Dolphin Records come testimonianza potente dell’attuale vitalità dell’underground alternative. L’emersione di una proposta dall’underground italiano Dalle pieghe più appartate della scena alternativa italiana . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Altre letture consigliate
Vogue Italia. . Una famiglia vive protetta da un equilibrio perfetto, fino all’arrivo di un uomo. In Malice, tutto ciò che appare stabile inizia lentamente a cedere. La nuova serie di Prime Video esplora il punto fragile in cui la normalità comincia a vacillare. Vai su Facebook
Malice, la recensione: David Duchovny in uno svogliato family thriller Vai su X