Curva A e Curva B contro De Laurentiis e Saviano | il comunicato diventa virale – FOTO

Sta divenendo virale in queste ore, sui social, il comunicato congiunto da parte di Curva A e Curva B nei confronti del presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, e dello scrittore, nonché tifoso azzurro, Roberto Saviano. In particolare, stando al comunicato diffuso sui social in uno scatto pubblicato dalla pagina Instagram @lavocedelpopolo. News Napoli, il comunicato di Curva A e Curva B contro ADL e Saviano. Il comunicato in questione mette nel mirino sia Aurelio De Laurentiis che Roberto Saviano: in particolare, il tifo organizzato, stando alle parole scritte in queste righe che stanno divenendo virali. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Curva A e Curva B contro De Laurentiis e Saviano: il comunicato diventa virale – FOTO

Altre letture consigliate

Corteo della Curva Sud prima del Derby (@anto.vitiello) - facebook.com Vai su Facebook

Curva Sud Milano on Instagram ? Vai su X

Ultras Curva A e Curva B contro ADL e Saviano: spuntano due manifesti in città - A Napoli sono comparsi nelle ultime ore alcuni manifesti firmati dagli ultras di Curva A e Curva B, indirizzati contro il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e contro lo scrittore ... Lo riporta tuttonapoli.net

Abbonamenti Inter, la black list contro i capi ultra. La Curva Nord vuole fare causa al club - Scoppia la polemica tra la Curva Nord e l’Inter: numerosi ultras storici sono stati esclusi dalla campagna abbonamenti 2025/26, finendo in una black list. Riporta affaritaliani.it

Milan: la Curva Sud torna a cantare contro il Napoli - Milano, 27 settembre 2025 – Addio – si spera definitivo – a San Siro in versione bolla di vetro, almeno sul fronte rossonero. Scrive ilgiorno.it