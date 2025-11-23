Curling brutta sconfitta per l’Italia agli Europei femminili con la Norvegia | per i playoff è già durissima

L’Italia è stata sonoramente sconfitta dalla Norvegia nella terza partita degli Europei 2025 di curling femminile, perdendo con un netto 9-2 in una partita durata appena sette end. La formazione scandinava ha dominato in lungo e in largo sul ghiaccio di Lohja (Finlandia), mentre le azzurre non sono mai riuscite a imbastire il loro gioco e non sono mai state capaci di battagliare ad armi pari, cedendo in un paio di ore in quello che poteva essere considerato uno scontro diretto fondamentale in ottica passaggio del turno. La nostra Nazionale è scivolata per la seconda volta di fila in questa rassegna continentale, dopo che ieri sera aveva perso contro la Svizzera per 8-4. 🔗 Leggi su Oasport.it

