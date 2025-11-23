Crollano due solai in uno stabile abbandonato | grande spavento fra i vicini
SAN PIETRO VERNOTICO - Un rumore simile a un boato ha fatto sobbalzare il vicinato. Ma nessuna esplosione. Il forte tonfo è stato causata dal crollo di due solai all'interno di uno stabile a due piani disabitato, situato in via Vincenzo Maggio, a San Pietro Vernotico. È stata evacuata a scopo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
