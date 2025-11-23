Cristiano Ronaldo segna un gol mostruoso Joao Felix non riesce più a muoversi | è scioccato

Fanpage.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A quasi 41 anni, Cristiano Ronaldo continua a segnare gol pazzeschi: la rovesciata con cui ha 'risposto' a McTominay lascia i suoi compagni increduli, Joao Felix resta immobile per quello che ha appena visto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

