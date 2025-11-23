Cristiano Ronaldo lo fa ancora una volta | altro capolavoro del portoghese in Arabia Ecco cosa è successo
Cristiano Ronaldo, un’altra magia: a 40 anni segna una rovesciata che riporta indietro nel tempo. Un gesto tecnico molto simile a quello fatto contro la Juve Cristiano Ronaldo continua a dimostrare che il tempo, per lui, sembra scorrere diversamente. Nella sfida tra Al Nassr e Al Khaleej, valida per il campionato saudita, il campione portoghese . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Cristiano Ronaldo ha vissuto un'esperienza per lui assolutamente unica quando è entrato nella sala della cena organizzata da Donald Trump alla Casa Bianca.
Del Piero : "You can never see Cristiano Ronaldo as a problem."
La sorella di Cristiano Ronaldo si sfoga: "Mi ricorda come Cristo fu tradito da Giuda" - Katia Aveiro, una delle due sorelle di Cristiano Ronaldo, pubblica un lungo video in cui si sfoga per quello che è successo nelle ultime ore
La donna seduta a fianco di Cristiano Ronaldo alla cena di Trump: "Mi sono chiesta chi diavolo fosse" - Brooke Rollins, Segretaria all'Agricoltura dell'amministrazione Trump, era l'ospite seduta al fianco di Cristiano Ronaldo alla cena di stato alla Casa
La svolta "politica" di Cristiano Ronaldo: cosa c'è dietro la sua presenza alla Casa Bianca assieme a Bin Salman - Se il tycoon non è nuovo a legami con il mondo dello sport (è nota la sua amicizia con il presidente Fif