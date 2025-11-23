Cristiano Ronaldo in Arabia come con la Juve | rovesciata da sogno

Ildifforme.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Cristiano Ronaldo e una rovescia da urlo. Il fuoriclasse portoghese, oggi in Arabia Saudita all’Al Nassr, è andato a segno nel 4-1 con cui la sua squadra ha travolto il malcapitato Al Khaalej in Saudi Pro League, in cui ha già siglato dieci gol e un assist in nove partite. Ma quello di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

cristiano ronaldo in arabia come con la juve rovesciata da sogno

© Ildifforme.it - Cristiano Ronaldo, in Arabia come con la Juve: rovesciata da sogno

