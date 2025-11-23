Cremonese-Roma Streaming Gratis | dove vedere il match dello Zini in Diretta Live

Sololaroma.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riprendere dopo una sosta non è mai facile: per maggiori informazioni chiedere alla Roma, che in questa stagione nelle due ripartenze dopo la pausa nazionali è incappata in entrambi i casi nella sconfitta. La sfida di oggi, alle ore 15, contro la Cremonese di Davide Nicola, servirà anche per invertire questa rotta, oltre che per riconquistare le vetta della graduatoria, occupata attualmente dal Napoli dopo il successo di ieri contro l’Atalanta. Giallorossi che sulla carta partono ovviamente favoriti vista la qualità superiore della rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini, ma sarà d’obbligo non sottovalutare un avversario che si è dimostrato ostico in questa prima parte di campionato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

cremonese roma streaming gratis dove vedere il match dello zini in diretta live

© Sololaroma.it - Cremonese-Roma Streaming Gratis: dove vedere il match dello Zini in Diretta Live

Approfondisci con queste news

cremonese roma streaming gratisCremonese-Roma: orario, probabili formazioni e dove vedere in diretta tv e streaming la Serie A - I giallorossi arrivano allo 'Zini' di Cremona con un solo imperativo: vincere per tornare in testa. Lo riporta tuttosport.com

cremonese roma streaming gratisCremonese-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni ufficiali - Di fronte la capolista di Gasperini contro una delle rivelazioni del campionato ... fanpage.it scrive

cremonese roma streaming gratisDiretta Cremonese Roma/ Streaming video tv: Gasperini si gode la vetta! (Serie A, oggi 23 novembre 2025) - Diretta Cremonese Roma streaming video tv: i giallorossi provano a difendere la vetta allo Zini, ma non sarà una partita semplicissima. ilsussidiario.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Cremonese Roma Streaming Gratis