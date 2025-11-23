Cremonese-Roma Streaming Gratis | dove vedere il match dello Zini in Diretta Live

Riprendere dopo una sosta non è mai facile: per maggiori informazioni chiedere alla Roma, che in questa stagione nelle due ripartenze dopo la pausa nazionali è incappata in entrambi i casi nella sconfitta. La sfida di oggi, alle ore 15, contro la Cremonese di Davide Nicola, servirà anche per invertire questa rotta, oltre che per riconquistare le vetta della graduatoria, occupata attualmente dal Napoli dopo il successo di ieri contro l’Atalanta. Giallorossi che sulla carta partono ovviamente favoriti vista la qualità superiore della rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini, ma sarà d’obbligo non sottovalutare un avversario che si è dimostrato ostico in questa prima parte di campionato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

