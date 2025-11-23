Cremonese-Roma Nicola | Vogliamo misurarci con la prima in classifica

Dopo un avvio decisamente esaltante per la Cremonese, in cui i lombardi sono riusciti a mettere in cascina 14 punti in 9 partite, le due sconfitte contro Juventus e Pisa subito prima della sosta hanno rappresentato un’improvvisa battuta di arresto per la squadra di Nicola. Il piano però è quello di riscattarsi subito a suon di prestazioni importanti e la possibilità di ottenere lo scalpo della Roma prima in classifica di certo gioca la sua parte in termini di stimoli. Nicola è sicuro: la sua Cremo prima che vincente deve essere testarda. La conferenza di Nicola. Le parole di Nicola alla vigilia del match non tradiscono alcun tipo di allarmismo in casa grigiorossa, ma anzi descrivono lo scontro con la Roma come uno stimolo importante: “ Anche se siamo piccoli vogliamo essere testardi: avendo la miglior difesa del campionato potrebbe sembrare che non ci siano i presupposti per creare loro problemi, ma nelle partite che ho visto penso che ci siano le possibilità di creare dei fastidi e noi vogliamo farlo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

