Cremonese-Roma LIVE le formazioni ufficiali | Ziolkowski e Baldanzi dal 1?
Dopo due settimane di stop la Serie A è tornata protagonista con la sua dodicesima giornata, che per la Roma significa trasferta sul campo della Cremonese, con fischio d’inizio alle ore 15. Match molto importante per i ragazzi di Gasperini, che proveranno a tornare a casa dallo Zini con i tre punti, che significherebbero tornare nuovamente al primo posto in classifica. Segui la diretta live del match insieme a SololaRoma.it. 9 minuti fa 23 Novembre 2025 14:01 14:01 Le formazioni ufficiali. CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano F., Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Vandeputte, Payero, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche questi approfondimenti
Serie A, in campo Hellas Verona-Parma: sfida in coda classifica Alle 15 Cremonese-Roma L'Inter liquida la Lazio 2 a 0 e torna in vetta Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/maratona-campionato-calcio-serie-a-undic Vai su Facebook
MATCH DAY ? CREMONESE-ROMA 15:00 ? Stadio Giovanni Zini Live dalle 14:00 Radiocronaca di @AlessioNardo - @AndreaCorallo10 92.7 FM 76 DTV Twitch.tv/teleradiostereo Vai su X
Cremonese-Roma: orario, probabili formazioni e dove vedere in diretta tv e streaming la Serie A - I giallorossi arrivano allo 'Zini' di Cremona con un solo imperativo: vincere per tornare in testa. Come scrive tuttosport.com
LIVE Cremonese-Roma, le probabili formazioni e dove vederla: Gasp pensa a Baldanzi centravanti - Roma, le probabili formazioni e dove vederla: Gasp pensa a Baldanzi centravanti proviene da Roma news. Riporta msn.com
Cremonese-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni ufficiali - Di fronte la capolista di Gasperini contro una delle rivelazioni del campionato ... Scrive fanpage.it