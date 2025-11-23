A pochi minuti dall’inizio della sfida contro la Cremonese di Davide Nicola, match fondamentale per il cammino della Roma di Gasperini, ha parlato ai microfoni di Dazn Tommaso Baldanzi; il giocatore giallorosso sulla possibile vetta della classifica ha detto “Sappiamo che ogni partita è importante e anche oggi vogliamo far punti, ci teniamo a far bene “. Per Baldanzi oggi arriva la seconda possibilità di partire dal primo minuto e per mostrare il proprio talento ancora mai completamente espresso nella capitale “Sono tranquillo, ho sempre dato il massimo per la squadra perchè sto bene qua e con i compagni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Cremonese-Roma, Baldanzi: “Daremo il massimo”