Cremonese-Roma Baldanzi | Daremo il massimo
A pochi minuti dall’inizio della sfida contro la Cremonese di Davide Nicola, match fondamentale per il cammino della Roma di Gasperini, ha parlato ai microfoni di Dazn Tommaso Baldanzi; il giocatore giallorosso sulla possibile vetta della classifica ha detto “Sappiamo che ogni partita è importante e anche oggi vogliamo far punti, ci teniamo a far bene “. Per Baldanzi oggi arriva la seconda possibilità di partire dal primo minuto e per mostrare il proprio talento ancora mai completamente espresso nella capitale “Sono tranquillo, ho sempre dato il massimo per la squadra perchè sto bene qua e con i compagni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Scopri altri approfondimenti
Serie A, Hellas Verona-Parma 1-2: vittoria pesante dei ducali in chiave salvezza Alle 15 Cremonese-Roma L'Inter liquida la Lazio 2 a 0 e torna in vetta Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/maratona-campionato-cal Vai su Facebook
MATCH DAY ? CREMONESE-ROMA 15:00 ? Stadio Giovanni Zini Live dalle 14:00 Radiocronaca di @AlessioNardo - @AndreaCorallo10 92.7 FM 76 DTV Twitch.tv/teleradiostereo Vai su X
Roma, Gasperini: "Baldanzi in avanti? E' stato bravo in quel ruolo in queste settimane" - Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo della Cremonese valevole per la 12^ giornata. Scrive tuttomercatoweb.com
Cremonese-Roma diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE - Allo Zini la gara tra gli uomini di Nicola e Gasperini, valida per la dodicesima giornata di campionato: aggiornamenti in tempo reale ... Scrive corrieredellosport.it
Gasperini: "Sarà una gara combattuta. Baldanzi si è allenato bene" - Il tecnico prima della gara con la Cremonese: "Dopo la sosta, dobbiamo rimettere velocemente il campionato in testa. Si legge su ilromanista.eu