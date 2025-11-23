Credito facile pericoli nascosti | così il Bnpl sta ridisegnando l’indebitamento delle famiglie italiane
Il nuovo Rapporto sul Credito di Experian fotografa un’Italia sempre più dipendente dal Buy now pay later: +64% in un anno, con un’impennata particolare. Aumenta il ricorso al Buy now pay later da parte dei consumatori, registrando un aumento del +64% su base annua, con un contributo significativo da parte di tutte le generazioni, in particolare senior e baby boomer. – Notizie.com È solo uno dei dati contenuti nel nuovo Rapporto sul Credito di Experian, global data tech company, per il mese di ottobre. 🔗 Leggi su Notizie.com
