Cos’è la nuova sezione Informazioni di WhatsApp e perché può esserti utile
La nuova fuznione permette di condividere messaggi brevi, temporanei e personalizzabili: sarà integrata nel corso della prossima settimana. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
È online la nuova sezione dedicata ai tornei 1FamilySport. Tutte le edizioni, i risultati, le classifiche e le foto in un unico spazio. Rivivi ogni momento su https://bit.ly/3XaZX7u Tutti i tornei, un’unica sezione. #1FamilySport #CalcioGiovanile #Tornei #FairPlay # Vai su Facebook
Art Basel Hong Kong 2026: una nuova sezione e 240 gallerie nella prossima edizione ift.tt/WbOkRJh Vai su X
Camera di commercio lancia nuova sezione del proprio sito - "Abbiamo ritenuto importante affidare al nostro Ufficio Studi la realizzazione, in via sperimentale, di una nuova sezione di informazione, con dati aggiornati in tempo reale sulla situazione economica ... Da ansa.it