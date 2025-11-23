Cos’è la nuova sezione Informazioni di WhatsApp e perché può esserti utile

Fanpage.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova fuznione permette di condividere messaggi brevi, temporanei e personalizzabili: sarà integrata nel corso della prossima settimana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Camera di commercio lancia nuova sezione del proprio sito - "Abbiamo ritenuto importante affidare al nostro Ufficio Studi la realizzazione, in via sperimentale, di una nuova sezione di informazione, con dati aggiornati in tempo reale sulla situazione economica ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Cos8217232 Nuova Sezione Informazioni