Cosa deve dedicare Piacenza a Giorgio Armani? Ecco tutte le proposte
Cerchiamo di ricapitolare. Il Consiglio comunale cittadino ha sancito che, nel giro di poco tempo, dedicherà a Giorgio Armani, il piacentino più noto al mondo, un luogo importante. E, approvando questa mozione, tutta l’aula ha confermato che sarà per forza un luogo centrale della nostra città, e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Cosa deve dedicare Piacenza a Giorgio Armani? Ecco tutte le proposte - Da piazzetta san Francesco ai Giardini Margherita, passando per piazza Casali, via XX Settembre o l’area davanti al Teatro Municipale: il dibattito ... Secondo ilpiacenza.it
“Piazzetta San Francesco resti tale. Ad Armani dedichiamo una ciclabile” - Dedicare a Giorgio Armani la piazzetta antistante la basilica di San Francesco, nel cuore di Piacenza? Secondo piacenzasera.it