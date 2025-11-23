Cosa deve dedicare Piacenza a Giorgio Armani? Ecco tutte le proposte

Cerchiamo di ricapitolare. Il Consiglio comunale cittadino ha sancito che, nel giro di poco tempo, dedicherà a Giorgio Armani, il piacentino più noto al mondo, un luogo importante. E, approvando questa mozione, tutta l’aula ha confermato che sarà per forza un luogo centrale della nostra città, e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

cosa deve dedicare piacenzaCosa deve dedicare Piacenza a Giorgio Armani? Ecco tutte le proposte - Da piazzetta san Francesco ai Giardini Margherita, passando per piazza Casali, via XX Settembre o l’area davanti al Teatro Municipale: il dibattito ... Secondo ilpiacenza.it

“Piazzetta San Francesco resti tale. Ad Armani dedichiamo una ciclabile” - Dedicare a Giorgio Armani la piazzetta antistante la basilica di San Francesco, nel cuore di Piacenza? Secondo piacenzasera.it

