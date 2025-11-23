Cosa causa il gonfiore dei piedi?
I nostri piedi svolgono un lavoro importante nel mantenerci in posizione eretta tutto il giorno. Le ossa, i muscoli, i tendini e i legamenti di ciascun piede lavorano insieme alle caviglie per sostenere il nostro peso e permetterci di camminare, correre, saltare e stare in piedi. Tutte queste azioni a volte causano usura e, di conseguenza, i nostri piedi si gonfiano. Perché ho i piedi gonfi? Quali sono le cause?. Ecco alcune cause che possono spiegare i piedi gonfi. Stare in piedi o seduti per troppo tempo Quando non ci muoviamo abbastanza, i nostri piedi soffrono. Mantenere una posizione statica per troppo tempo può ridurre la circolazione sanguigna in questa zona del corpo, causando gonfiore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondisci con queste news
L’evento previsto oggi a Mulazzo è stato annullato a causa della pioggia. Ma ricordiamoci una cosa importante: “Per aiutare l’ambiente e il territorio, ogni giorno è quello giusto.” Il Consorzio di Bonifica Toscana Nord rinnova il proprio impegno: le pia - facebook.com Vai su Facebook
Cosa causa il gonfiore dei piedi? - Quando il sangue e i fluidi non circolano correttamente nel corpo, i piedi sono spesso i primi a mostrare sintomi. Come scrive ilgiornale.it
Caviglie gonfie: ecco cosa fare per stare meglio - Ad una certa età, in particolar modo dopo i 60 anni, vi è un disturbo che ricorre con una certa frequenza e che spesso si accentua durante la stagione estiva: le caviglie gonfie. Si legge su ilgiornale.it
Piedi gonfi e gambe pesanti? I migliori prodotti per avere subito un sollievo - Con il sopraggiungere del caldo spesso si accentuano i problemi legati alla sensazione di pesantezza e di gonfiore a livello delle gambe, con particolare riferimento alle caviglie, che possono ... Si legge su greenme.it