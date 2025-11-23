I nostri piedi svolgono un lavoro importante nel mantenerci in posizione eretta tutto il giorno. Le ossa, i muscoli, i tendini e i legamenti di ciascun piede lavorano insieme alle caviglie per sostenere il nostro peso e permetterci di camminare, correre, saltare e stare in piedi. Tutte queste azioni a volte causano usura e, di conseguenza, i nostri piedi si gonfiano. Perché ho i piedi gonfi? Quali sono le cause?. Ecco alcune cause che possono spiegare i piedi gonfi. Stare in piedi o seduti per troppo tempo Quando non ci muoviamo abbastanza, i nostri piedi soffrono. Mantenere una posizione statica per troppo tempo può ridurre la circolazione sanguigna in questa zona del corpo, causando gonfiore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cosa causa il gonfiore dei piedi?