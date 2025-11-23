Coppa DavisMattarella | azzurri al Colle

20.45 "Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto pervenire alla nazionale di tennis le più vive congratulazioni per questa nuova vittoria in Coppa Davis e ha invitato gli atleti al Quirinale per esprimergliele personalmente". Così in una nota. "Determinazione, talento e cuore: l'Italia trionfa ancora in Coppa Davis. Campioni!". Lo scrive su X la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo il terzo successo di fila degli azzurri nella Coppa Davis di tennis. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

