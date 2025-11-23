Coppa Davis vince l' Italia 2 a 0 | Spagna battuta in finale grazie a Berrettini e Cobolli

L'Italia vince la Coppa Davis per la terza volta consecutiva, la quarta in assoluto. In finale a Bologna, batte 2-0 la Spagna con i successi nei singolari di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, che si impone in rimonta 2-1 su Jaume Munar (1-6, 7-6, 7-5). "Non so che dire, questo era il mio sogno. Siamo una squadra molto unita. Abbiamo fatto come i campioni del 2006, tutti insieme alla playstation. E' da tre giorni il giorno più bello della mia vita, non so che dire: siamo campioni del mondo". Così uno scatenato Flavio Cobolli commenta saltando la vittoria della Coppa Davis con l'Italia, nella finale vinta a Bologna contro la Spagna. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

