Coppa Davis Sinner | Vittoria incredibile E Binaghi | Aveva ragione lui

(Adnkronos) – Jannik Sinner esulta con l'Italia. Il tennista azzurro, che ha rinunciato alla chiamata di capitan Volandri, ha fatto i complimenti alla Nazionale, che oggi, domenica 23 novembre, ha battuto la Spagna in finale di Coppa Davis: "Complimenti per questa vittoria incredibile", ha scritto Sinner con tanto di emoticon tricolori in una storia pubblicata . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

