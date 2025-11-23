Coppa Davis panico alla festa azzurra | l’insalatiera si sfascia scena assurda

La serata del 23 novembre 2025 avrebbe dovuto essere solo e soltanto una cavalcata trionfale per il tennis italiano, un momento di pura e inebriante celebrazione per la conquista della terza Coppa Davis consecutiva. Un’impresa che cementa la posizione degli azzurri nell’élite del tennis mondiale, regalando ai tifosi gioie che si rinnovano anno dopo anno. L’epilogo vittorioso contro la Spagna aveva infiammato gli animi, con prestazioni eccezionali come la rimonta vincente di Flavio Cobolli contro Jaume Munar e la solidità inossidabile di Matteo Berrettini, un vero e proprio talismano per la nazionale di Davis. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

