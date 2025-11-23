Coppa Davis panico alla festa azzurra | l’insalatiera si sfascia scena assurda
La serata del 23 novembre 2025 avrebbe dovuto essere solo e soltanto una cavalcata trionfale per il tennis italiano, un momento di pura e inebriante celebrazione per la conquista della terza Coppa Davis consecutiva. Un’impresa che cementa la posizione degli azzurri nell’élite del tennis mondiale, regalando ai tifosi gioie che si rinnovano anno dopo anno. L’epilogo vittorioso contro la Spagna aveva infiammato gli animi, con prestazioni eccezionali come la rimonta vincente di Flavio Cobolli contro Jaume Munar e la solidità inossidabile di Matteo Berrettini, un vero e proprio talismano per la nazionale di Davis. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Approfondisci con queste news
COPPA DAVIS | Sinner: "Campioni del mondo, complimenti per la vittoria". L'azzurro commenta l'impresa dei compagni, 'incredibile' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
SUPER COBOLLI! L'Italia conquista la sua quarta Coppa Davis, la terza consecutiva! Congratulazioni a tutta la squadra: siamo orgogliosi di te, Flavio ? #ASRoma Vai su X
Coppa Davis, panico alla festa azzurra: l’insalatiera si sfascia, scena assurda - La serata del 23 novembre 2025 avrebbe dovuto essere solo e soltanto una cavalcata trionfale per il tennis italiano, un momento di pura e inebriante ... Segnala thesocialpost.it
Coppa Davis, Finale: Carreno Busta tentenna, Berrettini no. È 1-0 Italia! - Devastante al servizio (13 ace) e con il diritto, Matteo allunga sempre nel finale dei set ... ubitennis.com scrive
Coppa Davis, Italia da urlo e terza vittoria consecutiva. Spagna battuta in finale - La squadra azzurra guidata da Filippo Volandri vince la Coppa Davis per la terza volta consecutiva, la ... Riporta iltempo.it