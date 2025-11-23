Coppa Davis l' Italia conquista la terza vittoria consecutiva grazie a Matteo Berrettini e Flavio Cobolli | Campioni del mondo è un sogno

Leggo.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Campane a festa per l'Italia. La squadra azzurra guidata da Filippo Volandri si è aggiudicata la Coppa Davis per la terza volta consecutiva - e la quarta in assoluto. In finale a. 🔗 Leggi su Leggo.it

coppa davis l italia conquista la terza vittoria consecutiva grazie a matteo berrettini e flavio cobolli campioni del mondo 232 un sogno

© Leggo.it - Coppa Davis, l'Italia conquista la terza vittoria consecutiva grazie a Matteo Berrettini e Flavio Cobolli: «Campioni del mondo, è un sogno»

Scopri altri approfondimenti

coppa davis italia conquistaCoppa Davis, l'Italia conquista la terza vittoria consecutiva grazie a Matteo Berrettini e Flavio Cobolli: «Campioni del mondo, è un sogno» - La squadra azzurra guidata da Filippo Volandri si è aggiudicata la Coppa Davis per la terza volta consecutiva - Come scrive msn.com

coppa davis italia conquistaItalia-Spagna diretta finale Coppa Davis: trionfo azzurro, Berrettini e Cobolli show - Le nazionali di Volandri e Ferrer si sfidano all'atto conclusivo della prestigiosa competizione iridata: in palio il titolo mondiale. Da corrieredellosport.it

coppa davis italia conquistaTennis, l'Italia trionfa in Coppa Davis. E la prima nazione a vincere tre titoli consecutivi - Flavio Cobolli sconfigge lo spagnolo Jaume Munar e l'Italia davanti al pubblico amico di Bologna conquista la sua quarta Coppa Davis. Come scrive affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Coppa Davis Italia Conquista