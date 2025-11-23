Coppa Davis l' Italia conquista la terza vittoria consecutiva grazie a Matteo Berrettini e Flavio Cobolli | Campioni del mondo è un sogno

Campane a festa per l'Italia. La squadra azzurra guidata da Filippo Volandri si è aggiudicata la Coppa Davis per la terza volta consecutiva - e la quarta in assoluto. In finale a. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Coppa Davis, l'Italia conquista la terza vittoria consecutiva grazie a Matteo Berrettini e Flavio Cobolli: «Campioni del mondo, è un sogno»

3 - L’Italia è la prima nazione a vincere la Coppa Davis per tre anni di fila (2023–2025) dai tempi degli Stati Uniti d’America tra il 1970 e il 1972. Tris. Vai su X

Coppa Davis, Cobolli vince al tie break il secondo set e pareggia i conti con Munar: 1-6, 7-6. Si va al terzo set - facebook.com Vai su Facebook

Coppa Davis, l'Italia conquista la terza vittoria consecutiva grazie a Matteo Berrettini e Flavio Cobolli: «Campioni del mondo, è un sogno» - La squadra azzurra guidata da Filippo Volandri si è aggiudicata la Coppa Davis per la terza volta consecutiva - Come scrive msn.com

Italia-Spagna diretta finale Coppa Davis: trionfo azzurro, Berrettini e Cobolli show - Le nazionali di Volandri e Ferrer si sfidano all'atto conclusivo della prestigiosa competizione iridata: in palio il titolo mondiale. Da corrieredellosport.it

Tennis, l'Italia trionfa in Coppa Davis. E la prima nazione a vincere tre titoli consecutivi - Flavio Cobolli sconfigge lo spagnolo Jaume Munar e l'Italia davanti al pubblico amico di Bologna conquista la sua quarta Coppa Davis. Come scrive affaritaliani.it