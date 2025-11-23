Coppa Davis le parole di Sinner che fanno impressione | Tutto previsto!
La festa della Coppa Davis si accende con le parole di Jannik Sinner, che celebra il successo della Nazionale guidata da Filippo Volandri dopo la vittoria per 2-0 sulla Spagna. Il campione azzurro, pur non avendo preso parte alla competizione, tributa un riconoscimento ai compagni definendo il trionfo “una vittoria incredibile” in una storia pubblicata su Instagram. Un messaggio che arriva al termine di settimane segnate dalle discussioni nate intorno alla sua scelta di rinunciare alla convocazione. Nel pieno delle polemiche, Sinner aveva invitato alla fiducia nella forza della squadra, ricordando come l’Italia disponesse di un gruppo competitivo capace di ottenere risultati importanti anche senza di lui. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
