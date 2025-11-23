Coppa Davis la vittoria della volontà Quando il gruppo esalta il talento

È la rivolta definitiva, quella che rovescia le onde del destino, la vittoria della volontà, l’immaginazione al potere, il cuore che accende il talento. La terza Coppa Davis consecutiva per l’Italia, la quarta in totale, da aggiungere alle sei BJK cup delle ragazze, cancella definitivamente ogni dubbio sul fatto che siamo noi l’ombelico del tennis mondiale. È saltato il tappo e il genio è uscito dalla lampada, solo che dietro c’era un intero popolo. Era già successo nell’atletica che ha scatenato tutti i suoi talenti dietro l’esempio di Tamberi e Jacobs, e già questo ci dovrebbe dire qualcosa, a saper decifrare gli indizi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Coppa Davis, la vittoria della volontà. Quando il gruppo esalta il talento

