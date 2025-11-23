Coppa Davis | Italia vince per la terza volta consecutiva Cobolli fantastico

Firenzepost.it | 23 nov 2025

Fantastica Italia del tennis: vince la Coppa Davis per la terza volta consecutiva. Spagna battuta in finale 2-0. Non c'è stato bisogno dell'eventuale partita di doppio. Matteo Berrettini ha liquidato nettamente in due set Carreno L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

