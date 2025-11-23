Coppa Davis | Italia vince per la terza volta consecutiva Cobolli fantastico
Fantastica Italia del tennis: vince la Coppa Davis per la terza volta consecutiva. Spagna battuta in finale 2-0. Non c'è stato bisogno dell'eventuale partita di doppio. Matteo Berrettini ha liquidato nettamente in due set Carreno L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Altre letture consigliate
3 - L’Italia è la prima nazione a vincere la Coppa Davis per tre anni di fila (2023–2025) dai tempi degli Stati Uniti d’America tra il 1970 e il 1972. Tris. Vai su X
Coppa Davis, Cobolli vince al tie break il secondo set e pareggia i conti con Munar: 1-6, 7-6. Si va al terzo set - facebook.com Vai su Facebook
L'Italia vince la Coppa Davis, la terza consecutiva, sconfitta la Spagna 2-0 con Berrettini e Cobolli - Da una parte ci sono gli azzurri che sognano il tris consecutivo, volati direttamente alla partita decisiva del torneo grazie ... Lo riporta ilmessaggero.it
L'Italia vince la Coppa Davis 2025: Spagna battuta 2-0 - L’Italia conquista la Coppa Davis per il terzo anno consecutivo, battendo la Spagna 2- Riporta sport.sky.it
L'Italia vince la Coppa Davis. È la terza volta consecutiva - Nella finale disputata a Bologna, gli azzurri hanno battuto la Spagna 2- Si legge su msn.com