Coppa Davis Italia nella storia | Berrettini e Cobolli regalano il terzo trionfo consecutivo

Tempo di lettura: < 1 minuto Italtennis nella storia dopo la conquista della terza Coppa Davis consecutiva. La copertina a Bologna è tutta per Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, praticamente perfetti anche nella finale contro una Spagna regolata 2-0 senza dover fare ricorso al doppio. L’insalatiera d’argento si è ritinta di azzurro nonostante le assenze dei due top ten Sinner e Musetti che avevano creato più di un malumore. Poco importa, perché nella Final Eight bolognese la squadra di Volandri ha estratto dal cilindro conigli a ripetizione alzando al cielo la terza Davis di fila, roba da matti pensando alle condizioni in cui versava il tennis italiano solo qualche anno fa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

