Coppa Davis Italia alla terza vittoria consecutiva Comandano gli Stati Uniti poi Australia | l' albo d' oro
L'Italia l'ha fatto di nuovo. La formazione azzurra, capitanata dal livornese Filippo Volandri ha sconfitto la Spagna in finale e ha vinto la terza Coppa Davis consecutiva. L'Italia,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
3 - L’Italia è la prima nazione a vincere la Coppa Davis per tre anni di fila (2023–2025) dai tempi degli Stati Uniti d’America tra il 1970 e il 1972. Tris. Vai su X
Coppa Davis, Cobolli vince al tie break il secondo set e pareggia i conti con Munar: 1-6, 7-6. Si va al terzo set - facebook.com Vai su Facebook
L'Italia vince la Coppa Davis, la terza consecutiva, sconfitta la Spagna 2-0 con Berrettini e Cobolli - Da una parte ci sono gli azzurri che sognano il tris consecutivo, volati direttamente alla partita decisiva del torneo grazie ... Secondo ilmessaggero.it
Tennis-mania a Bologna: Coppa Davis, terzo trofeo di fila per l’Italia. Tutti i numeri: oltre 61.000 presenze (senza contare la finale sold out) - 071 posti di lavoro creati e un indotto superiore a 143 milioni di euro ... Si legge su msn.com
Coppa Davis, Berrettini e Cobolli travolgono la Spagna: terzo titolo consecutivo per l'Italia - L'Italia si conferma campione del mondo conquistando la terza Coppa Davis consecutiva trascinata da un Berrettini che si conferma certezza e da un Cobolli che non molla mai ... sport.virgilio.it scrive