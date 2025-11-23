Coppa Davis El Paìs celebra l’Italia del tennis | oggi comandano loro vincono anche senza Sinner
L’Italia ha vinto la Coppa Davis, la terza di fila. E ora è quattro. La Spagna ne ha vinte due in più. La Spagna è stata sconfitta in finale a Bologna. Berrettini ha vinto il primo singolare contro Carreño Busta e Flavio Cobolli ha resistito stoicamente all’energia travolgente di Munar e ha finito col trionfare 7-5 al terzo. El Paìs scrive: Cobolli, la tua impresa rimarrà. Chi l’avrebbe detto, ma è così che funziona oggi questa Coppa Davis, più favorevole alla classe operaia che ai leader. È stata la Spagna del Popolo contro l’Italia B e alla fine ha prevalso Cobolli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
L’Italia fa la storia: 2023, 2024 e ora 2025. Per il terzo anno di fila, la Coppa Davis è azzurra. Semplicemente imbattibili, grazie ragazzi! - facebook.com Vai su Facebook
COPPA DAVIS | Sinner: "Campioni del mondo, complimenti per la vittoria". L'azzurro commenta l'impresa dei compagni, 'incredibile' #ANSA Vai su X
Coppa Davis, Berrettini e Cobolli travolgono la Spagna: terzo titolo consecutivo per l'Italia - L'Italia si conferma campione del mondo conquistando la terza Coppa Davis consecutiva trascinata da un Berrettini che si conferma certezza e da un Cobolli che non molla mai ... Si legge su sport.virgilio.it
Coppa Davis, il no di Sinner e la rivelazione di Bertolucci: "Lo avevamo capito già da quando..." - Mentre Pietrangeli non condivide affatto la scelta di Sinner di non giocare la Coppa Davis e lo attacca duramente, Bertolucci lo difende: "Jannik Sinner è un libero professionista - Secondo corrieredellosport.it