Coppa Davis El Paìs celebra l’Italia del tennis | oggi comandano loro vincono anche senza Sinner

L’Italia ha vinto la Coppa Davis, la terza di fila. E ora è quattro. La Spagna ne ha vinte due in più. La Spagna è stata sconfitta in finale a Bologna. Berrettini ha vinto il primo singolare contro Carreño Busta e Flavio Cobolli ha resistito stoicamente all’energia travolgente di Munar e ha finito col trionfare 7-5 al terzo. El Paìs scrive: Cobolli, la tua impresa rimarrà. Chi l’avrebbe detto, ma è così che funziona oggi questa Coppa Davis, più favorevole alla classe operaia che ai leader. È stata la Spagna del Popolo contro l’Italia B e alla fine ha prevalso Cobolli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

