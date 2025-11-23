Coppa Davis è nostra per la terza volta consecutiva!
L’Italia vince la quarta Coppa Davis grazie al successo di Flavio Cobolli su Jaume Munar. Cronaca del match, risultato finale, analisi dei momenti chiave e del trionfo azzurro davanti al pubblico di Bologna L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
Altre letture consigliate
3 - L’Italia è la prima nazione a vincere la Coppa Davis per tre anni di fila (2023–2025) dai tempi degli Stati Uniti d’America tra il 1970 e il 1972. Tris. Vai su X
Coppa Davis, Cobolli vince al tie break il secondo set e pareggia i conti con Munar: 1-6, 7-6. Si va al terzo set - facebook.com Vai su Facebook
Coppa Davis, tutte le finali giocate dall’Italia: caccia al terzo titolo consecutivo - Prima vittoria nel 1976, poi i due successi nelle ultime edizioni ... Lo riporta ubitennis.com
Panatta e Bertolucci in coro: "Italia-Israele come la nostra Coppa Davis" - A volte un appuntamento di campo piomba all’interno di scenari internazionali che nulla o poco hanno a che vedere con un goal o un contrasto acceso in ... tuttosport.com scrive
Coppa Davis, tutto quello che c’è da sapere sull’Austria, avversaria dell’Italia - Mancava dai quarti di Coppa Davis da tredici anni, ma non andrà a Bologna per fare la comparsa. Riporta corrieredellosport.it