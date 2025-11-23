Coppa Davis è nostra per la terza volta consecutiva!

Mondouomo.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia vince la quarta Coppa Davis grazie al successo di Flavio Cobolli su Jaume Munar. Cronaca del match, risultato finale, analisi dei momenti chiave e del trionfo azzurro davanti al pubblico di Bologna L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

coppa davis 232 nostra per la terza volta consecutiva

© Mondouomo.it - Coppa Davis, è nostra per la terza volta consecutiva!

