Coppa Davis è il giorno della terza finale | Berrettini-Carreno e Cobolli-Munar poi l' eventuale doppio

Confermate le formazioni previste per la finale di Coppa Davis a Bologna. Il primo singolare, alle 15, sarà tra l’azzurro Matteo Berrettini e lo spagnolo Pablo Carreno Busta, seguirà Flavio Cobolli contro Jaume Munar. Per l'eventuale doppio, poi, le coppie annunciate dai capitani Volandri e Ferrer sono Bolelli-Vavassori contro Granoller-Martinez. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Coppa Davis, è il giorno della terza finale: Berrettini-Carreno e Cobolli-Munar, poi l'eventuale doppio

Radio Deejay. . L'Italia del tennis è in finale di Coppa Davis per il terzo anno consecutivo. I ragazzi di Volandri hanno battuto 2-0 il Belgio grazie alle vittorie di Berrettini su Collignon (6-3, 6-4) e di Cobolli che ha sconfitto Bergs 6-3, 6-7, 7-6 al termine di una pa

L'allenamento di Cobolli e gli autografi con i tifosi di lui e Berrettini: è tutto pronto per la finale di Coppa Davis di domenica contro la Spagna #Corrieredellosport #CoppaDavis

Italia-Spagna, dove vedere la finale di Coppa Davis in tv e streaming - Avversaria degli «eroici» Berrettini e Cobolli (e Vavassori e Bolelli), la Spagna: è la finale più at ... Secondo msn.com

Volandri: "La porta per Sinner rimane aperta, ma non mi aspetto che cambi idea" - Il giorno dopo le convocazioni di Coppa Davis, l’eco dell’assenza di Jannik Sinner non si spegne. Lo riporta gazzetta.it

Perché Sinner non va in Coppa Davis - Nel pomeriggio del 20 ottobre si è saputo che Jannik Sinner, uno dei due migliori tennisti al mondo, non giocherà con la Nazionale italiana le finali di Coppa Davis in programma a Bologna a novembre. Lo riporta ilpost.it