Coppa Davis è il giorno della terza finale | Berrettini-Carreno e Cobolli-Munar poi l' eventuale doppio

Feedpress.me | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Confermate le formazioni previste per la finale di Coppa Davis a Bologna. Il primo singolare, alle 15, sarà tra l’azzurro Matteo Berrettini e lo spagnolo Pablo Carreno Busta, seguirà Flavio Cobolli contro Jaume Munar. Per l'eventuale doppio, poi, le coppie annunciate dai capitani Volandri e Ferrer sono Bolelli-Vavassori contro Granoller-Martinez. 🔗 Leggi su Feedpress.me

coppa davis 232 il giorno della terza finale berrettini carreno e cobolli munar poi l eventuale doppio

© Feedpress.me - Coppa Davis, è il giorno della terza finale: Berrettini-Carreno e Cobolli-Munar, poi l'eventuale doppio

Argomenti simili trattati di recente

coppa davis 232 giornoItalia-Spagna, dove vedere la finale di Coppa Davis in tv e streaming - Avversaria degli «eroici» Berrettini e Cobolli (e Vavassori e Bolelli), la Spagna: &#232; la finale più at ... Secondo msn.com

Volandri: "La porta per Sinner rimane aperta, ma non mi aspetto che cambi idea" - Il giorno dopo le convocazioni di Coppa Davis, l’eco dell’assenza di Jannik Sinner non si spegne. Lo riporta gazzetta.it

Perché Sinner non va in Coppa Davis - Nel pomeriggio del 20 ottobre si &#232; saputo che Jannik Sinner, uno dei due migliori tennisti al mondo, non giocherà con la Nazionale italiana le finali di Coppa Davis in programma a Bologna a novembre. Lo riporta ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Coppa Davis 232 Giorno