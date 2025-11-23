Coppa Davis Binaghi suona la carica | Vinciamo per Pietrangeli per la prima volta non è qui con noi

«Credo che oggi noi abbiamo un motivo in più degli altri di vincere» le finali di Coppa Davis: «questa è la prima volta da 25 anni che non abbiamo Nicola con noi». Così il presidente della Federazione italiana tennis e padel, Angelo Binaghi, riferendosi al 92enne Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano. «Nicola è la storia della Coppa Davis in Italia e il giocatore, come sapete,.

