Coppa Davis Binaghi suona la carica | Vinciamo per Pietrangeli per la prima volta non è qui con noi

«Credo che oggi noi abbiamo un motivo in più degli altri di vincere» le finali di Coppa Davis: «questa è la prima volta da 25 anni che non abbiamo Nicola con noi». Così il presidente della Federazione italiana tennis e padel, Angelo Binaghi, riferendosi al 92enne Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano. «Nicola è la storia della Coppa Davis in Italia e il giocatore, come sapete,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

