Si comincia: come era nelle previsioni, Matteo Berrettini è il primo azzurro ad aprire la sfida Italia-Spagna della finale di Coppa Davis affrontando lo spagnolo Pablo Carreno Busta. Si tratta subito di una gara fondamentale, da vincere, per portare a casa il primo punto. Ilgiornale.it segue l'evento in diretta con le fasi salienti di ogni game e il punteggio in tempo reale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Coppa Davis, al via Italia-Spagna: Berrettini sfida Carreno Busta