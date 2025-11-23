Coppa Davis al via Italia-Spagna | Berrettini sfida Carreno Busta
Si comincia: come era nelle previsioni, Matteo Berrettini è il primo azzurro ad aprire la sfida Italia-Spagna della finale di Coppa Davis affrontando lo spagnolo Pablo Carreno Busta. Si tratta subito di una gara fondamentale, da vincere, per portare a casa il primo punto. Ilgiornale.it segue l'evento in diretta con le fasi salienti di ogni game e il punteggio in tempo reale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
