Convocati Juventus Next Gen per la Ternana | un rientro importante per Brambilla! Torna a disposizione dopo l’infortunio
Convocati Juventus Next Gen per il match contro la Ternana: di seguito le scelte di mister Brambilla. Recupero importante per il club bianconero. Allo stadio Liberati di Terni, la Juventus Next Gen di mister Brambilla sarà impegnata contro la Ternana di Fabio Liverani. Il calcio d’inizio è in programma alle 14.30, incontro valido per la quindicesima giornata del Girone B che potrete seguire con noi tramite la nostra diretta testuale. Brambilla recupera Cudrig dopo l’infortunio. Di seguito tutti i convocati per il delicatissimo match di Serie C. Convocati Juventus Next Gen: la lista completa. Ecco la lista completa: 1 Scaglia 3 Gil Puche 4 Pedro Felipe 6 Ngana 9 Deme 10 Anghelé 11 Amaradio 13 Bassino 15 Savio 16 Faticanti 17 Guerra 18 Brugarello 19 Vacca 20 Pugno 21 Crapisto 22 Mangiapoco 26 Pagnucco 28 Bruno 30 Mazur 31 Martinez Crous 32 Turicchia 33 Perotti 41 Cudrig 90 Okoro QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE C . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
