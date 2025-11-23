Controlli serrati sulla movida milanese | più di mille persone fermate

Milanotoday.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ambito delle operazioni ad alto impatto interforze avviate nelle zone della movida milanese, questa notte i Carabinieri della Compagnia Milano Duomo, con il supporto del personale delle altre Compagnie urbane, del 4° Battaglione Veneto e del 3º Reggimento Lombardia, hanno effettuato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

controlli serrati sulla movida milanese pi249 di mille persone fermate

© Milanotoday.it - Controlli serrati sulla movida milanese: più di mille persone fermate

Altre letture consigliate

Controlli serrati sulla movida milanese: 106 persone fermate - Nell’ambito delle operazioni ad alto impatto interforze avviate nelle zone della movida milanese, questa notte i carabinieri della Compagnia Milano Duomo, affiancati dal personale delle altre Compagni ... Si legge su milanotoday.it

Movida Benevento, controlli serrati in piazza Roma: minorenne denunciato per spaccio - Il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi in prefettura nei giorni scorsi, dopo il ferimento di un giovane in piazza Roma, aveva disposto un'intensificazione dei presidi delle forze ... ilmattino.it scrive

Più sicurezza nella movida grazie ai proventi delle multe: 85mila euro per prolungare i servizi della polizia locale - Movida più tranquilla per le strade del centro storico e lungo la zona costiera, almeno nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, con l'impiego degli agenti della Polizia locale. Da quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Controlli Serrati Movida Milanese