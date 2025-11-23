Conte | Vinto contro una grande squadra De Laurentiis | Antonio si è ripreso la squadra

Gazzetta.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico dopo il successo sull'Atalanta: "Primo tempo con ritmi alti. Problemi di spogliatoio? C'è un grande rapporto". Il presidente: "I giocatori hanno seguito le istruzioni" . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Conte: "Vinto contro una grande squadra". De Laurentiis: "Antonio si è ripreso la squadra"

