Conte | Vinto contro una grande squadra De Laurentiis | Antonio si è ripreso la squadra

Il tecnico dopo il successo sull'Atalanta: "Primo tempo con ritmi alti. Problemi di spogliatoio? C'è un grande rapporto". Il presidente: "I giocatori hanno seguito le istruzioni" . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Conte: "Vinto contro una grande squadra". De Laurentiis: "Antonio si è ripreso la squadra"

Altri contenuti sullo stesso argomento

#Lippi, #Trapattoni, #Capello, #Conte, #Allegri: la storia della panchina #Juve! ? Ognuno di loro ha scritto pagine indelebili e vinto trofei indimenticabili. Ma qual è l'allenatore bianconero che avete amato di più? LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU JUVENTU - facebook.com Vai su Facebook

@GuarroPas Antonio Conte è un bluff, ha vinto lo scudetto facendo una partita a settimana, ora, siccome dovevano giocare in Champion ha chiesto dei giocatori e li ha avuti. Ora dice che non tutti fanno il proprio lavoro, a me pare che stia trovando scuse per a Vai su X

Conte: "Vinto contro una grande squadra". De Laurentiis: "Antonio si è ripreso la squadra" - Il tecnico dopo il successo sull'Atalanta: "Primo tempo con ritmi alti. Segnala msn.com

Conte si gode il Napoli e avvisa: “Io non ho maschere, dico quel che vedo soprattutto quando non va” - Un po’ meno per il clima creatosi attorno alla squadra: “I media fanno il loro mestiere ma certe cose le può spiegare solo ... Come scrive fanpage.it

Conte: “L’ultima tegola di Anguissa che ci è caduta addosso mi ha portato a fare delle riflessioni” - 1 sull’Atalanta, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "Il vero problema è che l'ultima tegola di Anguissa c ... ilnapolionline.com scrive