Al termine della sfida contro l'Atalanta, vinta per 3-1, l'allenatore del Napoli, Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn Conte a Dazn. Ferrara lo saluta dicendo: «Dure settimane che non lo vediamo» Conte: «Non mi vedete ma state parlando di me e non vi ho fatto sentire l'assenza». Il Napoli si è fatto il mazzo oggi? «Sicuramente c'era un'energia positiva, c'era elettricità in tutto lo stadio. Coinvolgo tutto lo stadio perché secondo me era da un po' che non avvertivamo tutta questa energia. Sono stati bravi i ragazzi, ma oggi anche l'ambiente era caldo e quando c'è questo tipo di ambiente trascina.

Conte smentisce De Laurentiis: «Non dovevo riprendermi la squadra, la squadra stava con me e sta con me e starà sempre con me»