Antonio Conte soddisfatto per il ritorno alla vittoria e del gioco espresso. Un po' meno per il clima creatosi attorno alla squadra: "I media fanno il loro mestiere ma certe cose le può spiegare solo chi sa bene la realtà. Le mie parole? Io non mi giro dall'altra parte, soprattutto quando vedo una cosa che non va nel senso che vorrei". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Pagato 20 milioni di euro dalla SSC Napoli Pep Guardiola l'ha notato nella partita di Champions: "Ha delle qualità eccezionali" Il Manchester City lo corteggia, ora se lo gode Conte: https://bit.ly/3Lw1TF4 - facebook.com Vai su Facebook

Conte si gode il Napoli e avvisa: “Io non ho maschere, dico quel che vedo soprattutto quando non va” - Un po’ meno per il clima creatosi attorno alla squadra: “I media fanno il loro mestiere ma certe cose le può spiegare solo ... Si legge su fanpage.it

Conte, avviso ai naviganti: la bella risposta del mister che ha lasciato tanti "cuori infranti" - Antonio Conte si è sempre dimostrato un grande professionista e qualcuno ha provato in tutti i modi a minare l'ambiente Napoli. Secondo msn.com

Napoli-Genoa, Conte avvisa gli azzurri: contro il grifone la stessa rabbia della Champions - Vorrebbe lo stesso ordine chimico tra adrenalina, nervi, cuore, rabbia agonistica e gambe ammirato contro lo Sporting Lisbona. ilmattino.it scrive