Conte, allenatore del Napoli, ha parlato così dopo la vittoria contro l'Atalanta in Serie A. Queste le sue dichiarazioni. A Sky dopo la vittoria del suo Napoli contro l'Atalanta per 3-1, il tecnico Antonio Conte ha rilasciato queste dichiarazioni. MIGLIOR PRIMO TEMPO – « Sicuramente siamo soddisfatti per la vittoria, per come è stato ottenuto con il primo tempo, in cui abbiamo portato ritmi molto alti. Ma anche nel secondo tempo abbiamo cercato di portare sempre una pressione alta, è inevitabile che una squadra che sta perdendo si riversi nella metà campo avversaria. Potevamo fare un po' meglio, secondo me, nella gestione della palla nel secondo tempo.

Conte mette in chiaro le cose: «Con i miei calciatori cerco sempre di dire la verità, sono uno molto vero e non ho maschere! Sono come mi vedete, questo sicuramente a tanti non piace…»