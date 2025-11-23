Conte mette in chiaro le cose | Con i miei calciatori cerco sempre di dire la verità sono uno molto vero e non ho maschere! Sono come mi vedete questo sicuramente a tanti non piace…
Conte, allenatore del Napoli, ha parlato così dopo la vittoria contro l’Atalanta in Serie A. Queste le sue dichiarazioni. A Sky dopo la vittoria del suo Napoli contro l’Atalanta per 3-1, il tecnico Antonio Conte ha rilasciato queste dichiarazioni. MIGLIOR PRIMO TEMPO – « Sicuramente siamo soddisfatti per la vittoria, per come è stato ottenuto con il primo tempo, in cui abbiamo portato ritmi molto alti. Ma anche nel secondo tempo abbiamo cercato di portare sempre una pressione alta, è inevitabile che una squadra che sta perdendo si riversi nella metà campo avversaria. Potevamo fare un po’ meglio, secondo me, nella gestione della palla nel secondo tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Le formazioni ufficiali del match del Maradona: Djimsiti e Ahanor in difesa con Hien, Bellanova e Zappacosta sulle corsie. Conte si mette a specchio - facebook.com Vai su Facebook
Il Movimento c'est moi! Ora Conte mette nel mirino Toninelli e Raggi Vai su X
Chiariello: "Conte tornato con grinta e determinazione, ma ora deve trovare soluzioni di gioco" - Il giornalista Umberto Chiariello ha parlato anche della situazione di Antonio Conte nel suo consueto "Punto Chiaro" ai microfoni di Radio CRC. Come scrive tuttojuve.com
Napoli-Juventus, Conte: “Non ci dimentichiamo il gap dell’anno scorso. Mercato? Le cose sono chiare” - Segui la diretta testuale delle parole del mister azzurro, a pochi giorni dal big match di Serie A contro la sua ex squadra La 22a giornata di Serie A mette di fronte il Napoli e la Juventus: presente ... Scrive calciomercato.it
Bologna-Napoli 2-0, Conte furioso dopo il crollo - Antonio è in ciclone, ha la faccia del conte di Montecristo. Si legge su ilmattino.it