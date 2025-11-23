Conte | I media parlano tanto soddisfatto della vittoria
Le parole del tecnico dopo la vittoria sull’Atalanta al Maradona. Antonio Conte, tecnico azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo la vittoria contro l’Atalanta . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Il Napoli sui media: le prime pagine dei quotidiani oggi Il Corriere dello Sport: "Napoli, Conte carico" Il Mattino: "Fuori l'orgoglio" TuttoSport: "Napoli, il Conte in sospeso" - facebook.com Vai su Facebook
Conte: Da Governo assistenzialismo per poteri forti, indifferenza per famiglie - (Agenzia Vista) Roma, 08 ottobre 2025 "Parlano tanto di merito, ma la storia è sempre la stessa: assistenzialismo di governo per i poteri forti, indifferenza totale per misure per famiglie e imprese", ... notizie.tiscali.it scrive