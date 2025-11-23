Conte | I media parlano tanto soddisfatto della vittoria

Forzazzurri.net | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole del tecnico dopo la vittoria sull’Atalanta al Maradona. Antonio Conte, tecnico azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo la vittoria contro l’Atalanta . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

conte i media parlano tanto soddisfatto della vittoria

© Forzazzurri.net - Conte: ” I media parlano tanto, soddisfatto della vittoria”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

conte media parlano tantoConte: ” I media parlano tanto, soddisfatto della vittoria” - Antonio Conte, tecnico azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo la ... Da forzazzurri.net

Conte: Da Governo assistenzialismo per poteri forti, indifferenza per famiglie - (Agenzia Vista) Roma, 08 ottobre 2025 "Parlano tanto di merito, ma la storia è sempre la stessa: assistenzialismo di governo per i poteri forti, indifferenza totale per misure per famiglie e imprese", ... notizie.tiscali.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Conte Media Parlano Tanto