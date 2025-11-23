Conte e la frase in tv che è una piccola vendetta | Si va su gossip e fesserie Con chi ce l'ha

Fanpage.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico del Napoli s'è tolto un sassolino dalla scarpa parlando dell'eccessiva attenzione dei media al futuro suo e della squadra: "Abbiamo due centrocampisti di ruolo da quando s'è fatto male Anguissa, queste cose non vengono messe in evidenza. Si pensa ad altro.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

