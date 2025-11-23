Conte a DAZN | Non c’era bisogno di riprendermi il Napoli siamo sempre insieme Lukaku? Ci manca l’esperienza
Inter News 24 Conte, tecnico azzurro, riflette su squadra e infortuni dopo la vittoria contro l’Atalanta: le parole dell’allenatore del Napoli a DAZN. Intervenuto ai microfoni di DAZN, Antonio Conte ha parlato della sua squadra e della vittoria contro l’Atalanta. Il tecnico azzurro ha evidenziato l’importanza di un’atmosfera positiva che ha contribuito alla vittoria, ma ha anche sottolineato che la sofferenza fa parte del percorso. «I ragazzi sono stati veramente bravi. Non era semplice, l’Atalanta è una squadra di alto livello. Lo scorso anno abbiamo perso contro di loro», ha dichiarato Conte. 🔗 Leggi su Internews24.com
