Conferenza stampa Knutsen pre Bodo Glimt | quando parla alla vigilia del match di Champions League L’orario ufficiale

di Marco Baridon Conferenza stampa Knutsen, l’allenatore del BodøGlimt parlerà alle 14:00 dall’Aspmyra Stadion. La conferenza precede l’allenamento della Juventus. L’allenatore del FK BodøGlimt, Kjetil Knutsen, parlerà alla stampa alla vigilia del match di UEFA Champions League contro la Juventus. La conferenza stampa del tecnico norvegese e di un giocatore si terrà alle ore 14:00. L’appuntamento con i media è fissato presso l’Aspmyra Stadion di Bodø, lo stadio che ospiterà la sfida di martedì. La conferenza stampa dei padroni di casa precede quella della Juventus, in programma in serata alle 19:30, dopo il walkaround dei bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Knutsen pre Bodo Glimt: quando parla alla vigilia del match di Champions League. L’orario ufficiale

