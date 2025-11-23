Confcooperative Sicilia | Pagamenti ai servizi scolastici collaborazione rinnovata con la Città Metropolitana
Il presidente, architetto Cesare Arangio, esprime apprezzamento per il lavoro svolto dagli Uffici della Città Metropolitana di Palermo - Direzione Servizi Sociali, guidata dal dottor Giuseppe Piazza e operante sotto il coordinamento del Direttore Generale Nicola Vernuccio. Negli scorsi mesi, la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
