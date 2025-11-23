Concorso scuola PNRR3 | domanda ATA per candidarsi come segretario nelle commissioni

La prova scritta del concorso docenti PNNR3 si svolgerà giorno 27 novembre per la scuola dell'infanzia e primaria 2025, dal 1° al 5 dicembre 2025 per la secondaria primo e secondo grado. Sono in corso le candidature per costituire le commissioni. Le domande per Presidente, commissario, membro aggregato vanno presentate dal 17 al 24 novembre tramite la piattaforma Concorsi e Procedure selettive. Per la candidatura come segretario invece la domanda va presentata nelle modalità indicate dagli Uffici Scolastici regionali. Le indicazioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

