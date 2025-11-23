Con Lotito non va esonero per Sarri | tifosi sconvolti

Maurizio Sarri è a forte rischio esonero: il rapporto con Lotito non funziona più, sono già spuntate le cifre. Il nono posto con 15 punti in 11 gare non è certamente esaltante, ma considerando l’impossibilità di fare mercato è forse il massimo risultato possibile per la Lazio di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano non immaginava di dover vivere queste difficoltà quando ha accettato di tornare a guidare i biancocelesti: come ha ammesso lui stesso, se è rimasto è solo perché tiene particolarmente a questo club. Eppure anche per Sarri la riconoscenza non è eterna. Il suo rapporto con il presidente Lotito, stando alle indiscrezioni, non pare essere ottimale: molto dipenderà anche da come andranno le prossime sfide, a cominciare da quella odierna all’Olimpico con il Lecce fino ad arrivare a sabato 29 a San Siro con il Milan. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Con Lotito non va, esonero per Sarri: tifosi sconvolti

