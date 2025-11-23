Como-Roma Femminile 0-1 | Viens decisiva Baldi para un rigore
È una Roma Femminile dalle due facce in questa prima parte di stagione, con tante difficoltà in Europa ed un cammino quasi netto in campionato. Le giallorosse trovano infatti la sesta vittoria in sette partite – unica macchia del ko con la Fiorentina – superando 1-0 il Como, che in caso di successo avrebbe potuto raggiungere le ragazze di Rossettini al primo posto. Partita che viene decisa dalla rete di Viens, che sul finire del primo tempo trova la zampata sugli sviluppi di calcio d’angolo, riuscendo a deviare in rete un precedente colpo di testa di Di Guglielmo. A regalare i tre punti alla Roma Femminile ci pensa poi anche Baldi nella ripresa, parando un calcio di rigore a Nischler, che blinda il punteggio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
