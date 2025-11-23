Como dice grazie agli agricoltori Il cardinale | ' ' Non siamo i padroni del mondo' '

Como, 23 novembre 2025 – Como ringrazia gli agricoltori. E' stata celebrata quest'oggi a Como la 75esima Giornata del Ringraziamento tra fede, sostenibilità e incontro tra città e campagna, promossa da Coldiretti: i trattori in mostra, il mercato agricolo di Campagna Amica, famiglie e turisti in coda ai banchi dei produttori, il passaggio suggestivo del treno storico, il sole novembrino. in un grande abbraccio alla terra e a chi la coltiva e lavora. La messa in duomo. E poi il momento centrale con la messa in duomo, nella festa di Cristo Re dell’Universo, presieduta dal vescovo di Como, il cardinale Oscar Cantoni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

