Como dice grazie agli agricoltori Il cardinale | ' ' Non siamo i padroni del mondo' '
Como, 23 novembre 2025 – Como ringrazia gli agricoltori. E' stata celebrata quest'oggi a Como la 75esima Giornata del Ringraziamento tra fede, sostenibilità e incontro tra città e campagna, promossa da Coldiretti: i trattori in mostra, il mercato agricolo di Campagna Amica, famiglie e turisti in coda ai banchi dei produttori, il passaggio suggestivo del treno storico, il sole novembrino. in un grande abbraccio alla terra e a chi la coltiva e lavora. La messa in duomo. E poi il momento centrale con la messa in duomo, nella festa di Cristo Re dell’Universo, presieduta dal vescovo di Como, il cardinale Oscar Cantoni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
Le mandorle fritte che te fanno svenì ta la panchina – come dice la Laura – sono il tocco di classe. Ma che, ve volete perde tutto il ben di Dio che vi dico ora? Olietto all’aglio, broccoletti calabresi, pesto di mandorle, cimette del broccolo, alici e per chiudere in b - facebook.com Vai su Facebook