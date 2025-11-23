Come stanno Hojlund e Rrahmani? Conte chiarisce tutto in conferenza
Nel corso della conferenza stampa a margine della sfida tra il Napoli e l’ Atalanta, Antonio Conte ha parlato delle condizioni di Amir Rrahmani e Rasmus Hojlund. Fin da subito, i due azzurri – usciti entrambi anzitempo per alcuni fastidi – non sono apparsi gravi. A confermarlo è lo stesso Conte, che ha chiarito quali sono le condizioni dei suoi due calciatori. Hojlund e Rrahmani: le parole di Conte sulle loro condizioni – ANSA – spazionapoli.it News Napoli calcio, le ultimissime su Hojlund e Rrahmani. Queste le parole di Antonio Conte in merito alle condizioni di Amir Rrahmani e di Rasmus Hojlund: “Sia Hojlund che Rrahmani sono stati sostituiti perché li avevo visti un po’ affaticati e quindi ho preferito cambiare, anche perché c’è da coinvolgere un po’ tutti e tutti devono sentirsi coinvolti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Altre letture consigliate
#Hojlund lascia il campo per infortunio: problema muscolare per il calciatore azzurro. #NapoliAtalanta 3-1 - facebook.com Vai su Facebook
Conte: “Come stanno Hojlund e Rrahmani! Non avevo bisogno di riprendermi la squadra. Il rientro di Lukaku…” - Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, DAZN e in conferenza stampa: INFORTUNI - Secondo msn.com
Napoli, Rrahmani e Hojlund escono anzitempo nel match contro l’Atalanta: Le condizioni dei pilastri di Conte - Cattive notizie per Antonio Conte, che durante il match vinto contro l'Atalanta per 3- Scrive gonfialarete.com
Napoli-Atalanta, suona l’allarme per Conte: out Hojlund e Rrahmani, la situazione - Durante il secondo tempo del match contro l’Atalanta, infatti, sia Amir Rrahmani e Rasmus Hojlund hanno lasciato il campo a durante Napoli- Secondo pianetazzurro.it