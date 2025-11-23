Come stanno Hojlund e Rrahmani? Conte chiarisce tutto in conferenza

Nel corso della conferenza stampa a margine della sfida tra il Napoli e l’ Atalanta, Antonio Conte ha parlato delle condizioni di Amir Rrahmani e Rasmus Hojlund. Fin da subito, i due azzurri – usciti entrambi anzitempo per alcuni fastidi – non sono apparsi gravi. A confermarlo è lo stesso Conte, che ha chiarito quali sono le condizioni dei suoi due calciatori. Hojlund e Rrahmani: le parole di Conte sulle loro condizioni – ANSA – spazionapoli.it News Napoli calcio, le ultimissime su Hojlund e Rrahmani. Queste le parole di Antonio Conte in merito alle condizioni di Amir Rrahmani e di Rasmus Hojlund: “Sia Hojlund che Rrahmani sono stati sostituiti perché li avevo visti un po’ affaticati e quindi ho preferito cambiare, anche perché c’è da coinvolgere un po’ tutti e tutti devono sentirsi coinvolti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

